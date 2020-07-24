Американским военным стоит ждать тяжелых последствий за свое «провокационное поведение» с иранским пассажирским самолетом, заявил помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, приближение американских истребителей к иранскому пассажирскому самолету показало, что присутствие иностранных сил в регионе представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности Ближнего Востока.

«Американским военным стоит ожидать тяжелых последствий за свое провокационное поведение», — добавил Абдоллахиан в Twitter.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави на фоне ситуации с пассажирским самолетом заявил, что Тегеран не оставит ни один враждебный акт против страны без ответа.

Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы.

США заявили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм — идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.

Иран в связи с действиями США заявил протест в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), при инциденте пострадали пассажиры и экипаж самолета, поскольку пилот был вынужден, как отмечают в Иране, уйти от столкновения.

Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.