Суд в Иране пересмотрит смертный приговор для трех участников беспорядков ноября 2019 года, сообщил Mpravda.com адвокат обвиняемых Бабак Пакниа.

«Да, сегодня нам сообщили, что (приговор) будет снова изучен. Верховный суд страны согласился рассмотреть нашу апелляцию. Приведение приговора в исполнение приостановлено», — сообщил по телефону адвокат.

Ранее официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили сообщил о приговоре к смертной казни трех человек в связи с беспорядками в ноябре 2019 года.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал не допустить казни в Иране трех участников беспорядков 2019 года, а в социальных сетях набрала обороты кампания с призывом не казнить трех молодых людей.

В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Госдепартамент США утверждал, что в беспорядках от рук властей погибли более тысячи человек, однако Тегеран отверг эти предположения, спустя полгода сообщив, что в ходе беспорядков скончались более 220 человек.