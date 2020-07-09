Иран во второй раз на этой неделе обновил антирекорд по жертвам за сутки, скончался 221 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 079 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 221 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 250 458, жертв – 12 305. При этом на данный момент выздоровели 212 176 человек.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 июля – тогда скончались 200 человек, а до этого 5 июля.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.