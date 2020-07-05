Число подтвержденных случаев коронавируса в Ираке превысило 60 тысяч, за сутки зарегистрировано более двух тысяч новых случаев заражения, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.

Отметка в 50 тысяч зараженных была преодолена 1 июля.

«В лабораториях министерства здравоохранения сегодня зарегистрировано 2125 новых случаев заражения, зафиксировано 1940 случаев выздоровления и 105 случаев со смертельным исходом», — сообщил минздрав в ежедневном отчете на Facebook.

Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом возросло до 60 479, выздоровели более 33 тысяч человек, скончались 2473.

На лечении остаются почти 25 тысяч пациентов, в том числе более 300 — в отделениях интенсивной терапии.

Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему фиксируется в столице, в воскресенье в Багдаде коронавирус подтвержден у 669 человек.

Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. В Ираке продолжает действовать комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.