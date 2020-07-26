Иракские органы безопасности в воскресенье обнаружили подземный схрон с более чем 20 ракетами, сообщила их пресс-служба.

«В рамках антитеррористической операции «Герои Ирака» наши отряды обнаружили в провинции Салах-эд-Дин схрон с более чем 20 ракетами для ЗРК «Катюша», закопанными под землю», — говорится в заявлении, цитируемом агентством INA.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.

В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.

Иракские вооруженные силы объявили в феврале 2020 года о начале операции «Герои Ирака», ее целью является зачистка районов страны от оставшихся отрядов ИГ* («Исламское государство»*). В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ*, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению «спящих ячеек» террористических группировок в отдельных районах.

* Террористическая организация, запрещенная в России