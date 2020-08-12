Колонна, рядом с которой произошел взрыв на юге Ирака, перевозила оборудование для армии США, заявил начальник полиции провинции Зи-Кар Хазем аль-Вайли

Ранее иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на МВД страны сообщил, что во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака сработало взрывное устройство. По данным источников телеканала Sky News Arabia, атаке подверглась колонна материально-технической поддержки коалиции

"Фугас был подорван во время прохождения колонны одной из компаний, сотрудничающих с коалицией, перевозившей специальное оборудование для армии США", — цитирует телеканал "Аль-Арабия" начальника полиции.

По его словам, машины направлялись из Багдада в сторону портового города Басра.

«Фугас не причинил вреда, повреждено только колесо одной из машин», — сообщил Хазем аль-Вайли.

Во вторник арабские телеканалы сообщили, что вооруженная группировка устроила взрыв рядом с колонной с американской техникой на иракско-кувейтской границе. Как уточнили СМИ, иракская шиитская группировка «Асхаб аль-Кахф» взяла на себя ответственность за устроенный взрыв против «американских оккупантов», отметив, что ей удалось уничтожить американскую технику, а также сильно пострадало здание контрольно-пропускного пункта. При этом командование совместными операциями в Ираке опровергло сообщения СМИ о взрыве рядом с КПП на границе Ирака с Кувейтом.