Взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США в районе города Батха на юге Ирака, сообщает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на МВД страны.

«Взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции», — цитирует телеканал заявление МВД.

По данным источников телеканала Sky News Arabia, атаке подверглась колонна материально-технической поддержки коалиции, следовавшая рядом с городом Батха в провинции Зи-Кар на юге страны. Пострадавших, по информации ТВ, нет.

В конце 2017 года Багдад объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство»* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает операции по выявлению «спящих ячеек» террористических группировок в отдельных районах. В июне в рамках операции «Герои Ирака» проведена зачистка от боевиков территорий площадью почти в 750 квадратных километров на юго-западе провинции Киркук.

*Террористическая организация, запрещенная в России.