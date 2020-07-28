Иракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» предотвратило попытку членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)* проникнуть на территорию Ирака из Сирии, сообщило во вторник новостное агентство Baghdadtoday со ссылкой на пресс-службу ополчения.

«Силы 17-й бригады народного ополчения предотвратили попытку членов группировки ИГ проникнуть из Сирии на территорию провинции Анбар в районе Акашат», — говорится в заявлении пресс-службы. По ее данным, силы ополчения открыли огонь по автомобилю боевиков, вынудив их отступить к сирийской границе.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению «спящих ячеек» террористических группировок в отдельных районах. В мае иракские ВС провели масштабную антитеррористическую операцию «Львы Джазиры» (регион в междуречье Тигра и Евфрата) на территории граничащих с Сирией провинций Анбар и Найнава, а также соседней провинции Салах-эд-Дин.

* Запрещенная в России террористическая организация.