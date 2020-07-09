Ирак вышел на третью стадию эпидемии коронавируса, кризисный штаб по борьбе с эпидемией в парламенте страны считает «лучшим решением» введение 14-дневного круглосуточного комендантского часа, сообщил в четверг журналистам официальный представитель кризисного штаба Фалех аз-Зияди.

Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, в среду этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам. Общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, выздоровели почти 38 тысяч человек, скончались 2 779.

«На встрече с премьер-министром и министром здравоохранения мы указали, что вышли на третью стадию эпидемии», — цитирует телеканал al-Sumaria заявление аз-Зияди.

«Лучшим решением с научной точки зрения, а также по мнению парламентского комитета по вопросам здравоохранения, станет введение обязательного круглосуточного комендантского часа сроком на 14 дней», — сказал он.

При этом необходимо будет обеспечить строгое соблюдение карантина во всех провинциях с привлечением МВД, министерства обороны и объединенного командования ВС, отметил депутат.

Аз-Зияди также указал, что одновременно с ростом темпов распространения эпидемии в стране растут и показатели выздоровления, парламент и правительство в координации разрабатывают планы по противодействию эпидемии.

В Ираке продолжает действовать ограниченный комендантский час, приостановлены внутреннее и международное авиасообщение.