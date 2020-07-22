Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ираке приблизилось к 100 тысячам, более 4 тысяч человек скончались, сообщило в среду министерство здравоохранения страны.

«Минздрав сегодня зарегистрировал 2197 случаев выздоровления, 2706 новых случаев заражения и 92 случая смертельного исхода», — сообщило ведомство в ежедневном отчете в Facebook.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 99 865, выздоровели более 67 тысяч пациентов, скончались 4042.

В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, которое частично возобновляется по распоряжению властей в связи с необходимостью вернуть граждан из-за рубежа.

На прошлой неделе Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности Ирака принял решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, а также сократить комендантский час, который планируется полностью отменить после мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (отмечается по лунному календарю, его окончание в этом году приходится ориентировочно на 2-3 августа). В среду агентство INA сообщило со ссылкой на генерального директора департамента общественного здравоохранения Рияда Абд аль-Амира, что минздрав направил на рассмотрение Высшего комитета вопрос о введении круглосуточного комендантского часа в дни праздника.