Число случаев заражения коронавирусом в Ираке приблизилось к 95 тысячам, почти 4 тысячи человек скончались, сообщило в понедельник министерство здравоохранения страны.

«Минздрав сегодня зарегистрировал 2308 случаев выздоровления, 2163 новых случая заражения и 88 случаев смертельного исхода», — сообщило ведомство в ежедневном отчете на Facebook.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 94 693, выздоровели почти 63 тысячи пациентов, скончались 3869.

В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, которое частично возобновляется по распоряжению властей в связи с необходимостью вернуть граждан из-за рубежа.

На прошлой неделе Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности Ирака принял решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, а также сократить комендантский час, который планируется полностью отменить после мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (отмечается по лунному календарю, его окончание в этом году приходится ориентировочно на 2-3 августа).