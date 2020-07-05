Иордания начала использование электронных браслетов для контроля за соблюдением 14-дневного домашнего карантина людьми, которым эта мера предписана в рамках профилактики распространения коронавируса, сообщил официальный представитель Национального эпидемиологического комитета Назир Убейдат.

«Электронные браслеты начали использовать в субботу (для находящихся — ред.) на домашнем карантине», — заявил Убейдат в воскресенье иорданскому телеканалу al-Mamlaka. По его словам, эти меры введены после случаев нарушения 14-дневного карантина в качестве «превентивной меры».

Как сообщил телеканал со ссылкой на главу кризисного центра по противодействию коронавирусу Мазена аль-Фарайя, электронные браслеты используют пока в ограниченном тестовом режиме.

В свою очередь, глава департамента инфекционных заболеваний в министерстве здравоохранения королевства Худейль ас-Саих сообщила агентству Petra, что минздрав «начал распространять браслеты среди 500 человек с целью повысить эффективность домашнего карантина и убедиться в отсутствии контактов» потенциальных переносчиков заболевания.

По последним данным минздрава, в королевстве зарегистрировано 1150 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 902 случая выздоровления пациентов и 10 случаев с летальным исходом.