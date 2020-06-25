Американский военнослужащий погиб в Иордании, ведется расследование инцидента, сообщает Пентагон.

«20-летний сержант Ник Браво Регулес из города Ларго, штат Флорида, погиб 23 июня в Иордании во время поддержки операций в зоне ответственности Центрального командования США в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Идет расследование инцидента», — говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что военнослужащий принимал участие в операции «Непоколебимая решимость», которую США и их союзники проводят в Сирии и Ираке против террористической группировки «Исламское государство»*.

*Террористическая организация. запрещенная в России.