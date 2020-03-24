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Как сообщает портал Mpravda.com, концепт Creta STC имел длину 4 650 мм, ширину — 1 850 мм и высоту — 1 635 мм, а колесная база составляла 2 800 мм. Дорожный просвет — 270 мм. Размеры грузового отсека: 1295x1290x510 мм. Похожие габариты может получить и новый пикап.

Напомним, в начале марта Hyundai объявила официальный старт продаж удешевленной версии кроссовера Hyundai Creta 2020-го модельного года для Индии. Внешний облик индийской версии SUV практически полностью повторяет китайский вариант — ix25. Отличий минимум — другая решетка радиатора и иные колесные диски, а также надпись с названием модели на двери багажника. Именно такая модификация кросса примерно через год приедет в Россию.

Важным отличием Hyundai Creta, предназначенной для Индии, стал переработанный интерьер. «Салон модели получил вертикальные дефлекторы обдува, оригинальную переднюю панель, информационно-развлекательный комплекс со стандартным экраном и стильное рулевое колесо», — сообщает издание «Новые автомобили».

Под капотом новинки устанавливаются: 1,5-литровый атмосферный двигатель на 115 л.с., бензиновая «турбочетверка» T-GDI объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с., а также 1,5-литровый дизельный агрегат CRDi с отдачей 115 л.с. Все «движки» работают в паре с шестиступенчатой «механикой», «атмосфернику» также полагается вариатор, наддувному мотору — 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением, а дизелю — 6АКПП. Полный привод для индийской Creta не предусмотрен.

Цена базовой комплектации новой Hyundai Creta — 999 000 рупий (около 1 063 000 рублей). За топовую версию новинки дилеры просят от 1 720 000 рупий (от 1 831 000 рублей).