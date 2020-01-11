Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая заявила радиостанции «Говорит Москва», что незнание нового правила школьниками может привести к низким баллам по ЕГЭ.

Слово «ветеран» предложили писать с заглавной буквы

«Чисто теоритически в этом ничего невозможного нет. Тем более, Министерство просвещения отвечает, в том числе, за установление новых норм правописания. У Министерства просвещения на это есть все права и основания, поэтому, если будет такое правило, то не знать его и не соблюдать его на письме будет как минимум чревато плохими отметками для школьников и низкими баллами на ЕГЭ. Здесь у Министерства выгодная позиция — любые правила, которые будут предложены, приняты и введены в оборот как обязательные к соблюдению, они, конечно, должны быть нами соблюдены.

По её словам, в России слово «ветеран» — многозначный термин.

В целом, если мы говорим о ветеране Великой Отечественной войны — это одна история. Мы понимаем, что в нас слово «ветеран» имеет очень широкую линейку смыслов. Это и ветеран труда, и ветераны каких-либо движений, и войн. Здесь нужно понимать, о чём идёт речь».

На днях глава ведомства Ольга Васильева поддержала идею школьника из Твери, который предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» с большой буквы в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны». Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

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