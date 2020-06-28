Как передает в воскресенье агентство РИА Новости, в Назрановском районе Ингушетии неизвестные обстреляли легковую машину, в результате два человека пострадали. Об этом агентству рассказал источник в правоохранительных органах республики.

«Вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину, в результате обстрела, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения», — приводит агентство слова собеседника.

По его сведениям, пострадавшие с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.