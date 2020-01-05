Правоохранители в Ингушетии задержали двух подозреваемых в разборе на камни арочных проемов средневековых башен комплекса Бейни на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника в горном Джейрахском районе Ингушетии. Об этом 5 января ТАСС сообщили в администрации района.

«Двоих подозреваемых в разрушении арок в Бейни задержали, пока фамилии называть мы не имеем возможности. Скоро будет ясно, какое наказание они понесут за свой поступок в рамках законодательства», — сказали в районной администрации.

15 декабря глава Джейрахского района Ахмед Льянов сообщал, что арочные проемы башен в комплексе Бейни были разобраны вандалами.

Следы погрома обнаружил учредитель историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуб Гогиев, который проводил мониторинг исторических памятников. По его мнению, вандалы не просто их разрушают, они воруют камни с древними петроглифами.

Отмечалось, что правоохранительные органы приступили к поиску причастных к этому преступлению.

В Джейрахско-Ассинского историко-архитектурный комплекс входит около 500 комплексов каменного зодчества, включая погребальные схемы, религиозные святилища. Ингушские башни являются одной из главных достопримечательностей. Самые первые были построены в середине II века до нашей эры.