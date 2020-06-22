Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 548 человек, из них у 145 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 548 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 214 человек с подозрением на COVID/145 случаев подтверждено лабораторно, из них: 17/16 детей, 16/16 беременных, рожениц и родильниц, 11/10 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ два)", — написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступило 27 человек, из них девять с коронавирусом. Выписано 12 человек с выздоровлением по COVID.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.