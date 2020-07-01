Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 554 человека, у 108 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 554 человека (в том числе 16 в реанимации), из них: 177 человек с подозрением на COVID/108 случаев подтверждено лабораторно, из них: 10/10 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 5/5 человек в хирургическом отделении, 4/4 пациента в реанимации (на ИВЛ один)", — написала она в Facebook.

Краснова также добавила, что за сутки в больницу поступил 61 человек, из них восемь с COVID. Также было выписано 84 человека, из них 25 выздоровели от коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.