Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 577 человек, у 125 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 577 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 194 человека с подозрением на COVID/125 случаев подтверждено лабораторно, из них: 11/11 детей, 14/14 беременных, рожениц и родильниц, 6/6 человек в хирургическом отделении, 3/3 пациента в реанимации (на ИВЛ 1)", — написала она соцсети Facebook.

Краснова добавила, что в больницу поступили 54 человека, из них 12 с коронавирусом. Выписано 42 человека, из них восемь с выздоровлением по COVID.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.