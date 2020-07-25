Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 572 человека, у 94 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

«В больнице 572 человека (в том числе 9 в реанимации), из них: 163 человека с подозрением на COVID/94 случаев подтверждено лабораторно, из них: 3/3 детей, 12/12 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ ноль)», — написала Краснова в Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 57 человек, из них 13 с коронавирусом. Выписано 115 человек, из них 21 с выздоровлением по COVID.

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