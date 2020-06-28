Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 536 человек, у 117 из них подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

«28.06.2020 (119 сутки работы с COVID). В больнице 536 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 186 человек с подозрением на COVID, 117 случаев подтверждено лабораторно, из них: 9/8 детей, 9/9 беременных, рожениц и родильниц, 6/4 человека в хирургическом отделении, 6/6 пациентов в реанимации (на ИВЛ 1)», — написала она в Facebook.

Краснова также добавила, что за сутки в больницу поступило 47 человек, из них у четверых подтвержден COVID-19, кроме того, выписано 13 человек, трое вылечились от новой коронавирусной инфекции.