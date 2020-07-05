Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 586 человек, у 114 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

«В больнице 586 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 183 человека с подозрением на COVID/114 случаев подтверждено лабораторно, из них: 10/10 детей, 14/14 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ — 2)», — написала она в Facebook.

Краснова добавила, что в больницу поступило 52 человека, из них 21 с COVID-19. Также было выписано 24 человека, из них четыре пациента выздоровели от коронавируса.