Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 576 человек, у 109 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

«В больнице 576 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 178 человек с подозрением на COVID/109 случаев подтверждено лабораторно, из них: 11/11 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 3/3 пациента в реанимации (на ИВЛ 1)», — написала она соцсети Facebook.

Краснова добавила, что в больницу поступило 40 человек, из них пять с коронавирусом. Выписано 18 человек, из них четыре с выздоровлением по COVID.