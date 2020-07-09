Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 644 человека, у 133 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

"В больнице 644 человека (в том числе 18 в реанимации), из них: 202 человека с подозрением на COVID/133 случая подтверждено лабораторно, из них: 8/8 детей, 10/10 беременных, рожениц и родильниц, 4/4 человека в хирургическом отделении, 9/9 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", — написала она в соцсети Facebook.

Краснова добавила, что в больницу поступили 65 человек, из них 15 с коронавирусом. Выписано 66 человек, из них 12 с выздоровлением по COVID.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.