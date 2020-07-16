Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 635 человек, у 120 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

Накануне она информировала о лечении 643 человек, включая 124 с коронавирусом.

"В больнице 635 человек (в том числе 10 в реанимации), из них: 189 человек с подозрением на COVID/120 случаев подтверждено лабораторно, из них: 7/7 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 4/4 пациента в реанимации (на ИВЛ три)", — написала Краснова в соцсети Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 60 человек, из них восемь с коронавирусом. Выписано 68 человек, из них 12 выздоровевших от COVID.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.