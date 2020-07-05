Рекордные 82 смерти от COVID-19 подтверждены за сутки в Индонезии, в общей сложности скончались свыше 3,1 тысячи пациентов, заразились более 63,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки были зафиксированы 1607 случаев COVID-19. По последним данным, в Индонезии подтверждены 63 749 случаев инфицирования, скончался 3 171 человек.

Отмечается, что излечились 29 105 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.