Правительство Индонезии проводит расследование предполагаемой хакерской атаки на правительственную базу данных с тестами на COVID 230 тысяч человек, сообщает газета Straits Times.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестный хакер взломал правительственную базу, содержащую данные 230 тысяч человек, прошедших тест на COVID-19. Хакер, называющий себя Database Shopping, выставил на продажу базу данных на платформе Raid Forums. При этом он предлагал продать всю информацию за 300 долларов США.

Власти Индонезии опровергли информацию, что данные жителей страны утекли в сеть. Как заявил глава министерства связи и информации страны Джонни Плейт, его ведомство совместно с национальным агентством, занимающимся вопросами кибербезопасности, следят за информацией по поводу утечки.

«База данных по COVID-19 и результаты анализов находятся в безопасности в центре обработки и хранения данных министерства», — заявил Плейт. Он добавил, что также проверки пройдут в отношении центров обработки данных в других министерствах и госучреждениях, чтобы убедиться, что они не были взломаны.