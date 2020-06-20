Десять человек пропали без вести при опрокидывании небольшого судна в районе Зондского пролива в западной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей.

Представитель национального поисково-спасательного управления Юсуф Латиф заявил агентству, что судно KM Puspita Jaya потерпело крушение в четверг недалеко от вулкана Каракату. К месту происшествия отправились десятки спасателей. На борту судна, по его словам, находилось 16 человек, и шестеро из них были спасены.

«Десять человек пропали без вести, наши сотрудники ведут их поиски», — заявил агентству представитель ведомства.

Спасательно-поисковая операция продолжается и в субботу.

В свою-очередь, агентство Франс Пресс отмечает, что на борту судна находились рыбаки. Крушение произошло из-за бушевавших сильных волн, добавил Латиф.