Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 90 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 91 751, скончались 4 459 пациентов с COVID-19.
Отмечается, что после заражения выздоровели свыше 50 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.