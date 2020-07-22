Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 90 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигло 91 751, скончались 4 459 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что после заражения выздоровели свыше 50 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.