Суточный прирост случаев COVID-19 в Индонезии впервые с начала эпидемии составил более двух тысяч, в общей сложности заразились свыше 70 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки было зафиксировано 2657 случаев инфицирования. В общей сложности в Индонезии выявлено 70 736 случаев коронавируса, число летальных исходов составляет 3 417 (+58 за сутки). Отмечается, что излечились в общей сложности свыше 32 тысяч заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.