Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки выросло на 1301 и превысило 60 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

Накануне в стране за сутки были выявлены рекордные 1624 случая заражения коронавирусом. Всего в Индонезии коронавирусом заразились 60 695 человек, более 3 тысяч скончались, более 27,5 тысяч — выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.