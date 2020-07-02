Рекордные 1624 случая заражения коронавирусом выявлены за сутки в Индонезии, число подтвержденных случаев заражения превысило 59 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, с начала вспышки коронавируса в Индонезии заразились 59 394 человека. За сутки в стране скончались 53 человека, общее число погибших — 2987. Выздоровели в общей сложности 26 667 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.