Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки был выявлен 1031 новый случай COVID-19 и зафиксированы 45 летальных исходов. Общее число зараженных составило 41 431, скончались 2276 зараженных.

С начала эпидемии в стране излечились свыше 16 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.