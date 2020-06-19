Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента. По словам исследователей, об этом свидетельствует характерная для континентов структура верхнего слоя коры — в ней содержится много гранита. Ученые предположили, что через миллионы лет континент может появиться там, где в настоящее время расположены острова архипелага Кергелен недалеко от Антрактиды.

Исследование было опубликовано в журнале Terra Nova.