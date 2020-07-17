Светового меча у него нет, но есть 14 ног.

Ученые обнаружили на дне Индийского океана новый вид «морского таракана», голова которого напоминает шлем Дарта Вейдера, пишет Daily Mail.

Животное, выглядящее как «таракан», относится к роду крупных ракообразных – гигантских изоподов. Проанализировав данные с подводной съемки, исследователи пришли к выводу, что изопод с чертами Дарта Вейдера – это ранее неизвестный науке вид. Ему дали латинское название Bathynomus raksasa. О новичке также известно, что у него 14 ног.

Съемки ученые проводили на глубине около 800 м, в некоторых случаях опускались до 2100 м. Всего им удалось собрать 12 000 глубоководных существ: моллюсков, губок, морских звезд, морских ежей, червей и др. Из 800 найденных видов, 12 оказались новыми – еще не описанными наукой.