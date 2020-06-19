Он пока что зарождается.

Геологи из Франции и Австрии обнаружили в южной части Индийского океана «эмбриональный континент». Для этого они исследовали состав пород нескольких континентов, пишет Terra Nova.

В статье говорится, что земная кора нарастает на границе континента и океанов. Там образуется гранитная магма, формирующая верхний, гранитный слой. В геологии этот слой и отличает континенты от океанов.

Выводы исследования говорят о том, что на островах архипелага Кергелен в Индийском океане возле Антарктиды континентальная кора появляется не только на грани между континентом и океаном, но и в центре океана. Ученые предположили, что таким образом появляются новые континенты. «Эмбрион» может превратиться в настоящий континент через миллионы лет.