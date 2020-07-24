Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 49,3 тысячи, общее число заразившихся составляет 1 287 945, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 440 135 человек, выздоровели 817 208 человек (64 159 за сутки), умерли 30 601 (740 за сутки).

В четверг сообщалось о 1 238 635 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 45,7 тысячи), днем ранее — о 1 192 915 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 37,7 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 347 502 (9 895 за сутки). На втором месте находится штат Тамилнад: 192 964 заболевших (6 472 за сутки). Третье место занимает столичный округ Дели, где выявлены 127 364 случаев заболевания (1 041 за сутки).

Наибольший рост числа заболеваний за прошедшие сутки отмечен в пяти штатах — Махараштре, штате Андхра Прадеш (7 998 новых случаев), Тамилнаде, Карнатаке (5030 случаев) и Уттар Прадеше (2516 случаев).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.