Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 24,8 тысячи и составляет 767 296, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 269 789 человек, выздоровели 476 377 человека (19 547 за сутки), умерли 21 129 (487 за сутки).

В среду сообщалось о 742 417 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,7 тысячи), днем ранее – о 719 665 случаях заболевания (прирост за сутки был более чем на 22,2 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 223 724 (6 603 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 122 350 заболевших (3 756 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлено 104 864 заболевших (2 033 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.