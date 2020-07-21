Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 37,1 тысячи, общее число заболевших составляет 1 155 191, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 402 529 человек, выздоровели 724 577 человек (24 491 за сутки), умерли 28 084 (587 за сутки).

В понедельник сообщалось о 1 118 043 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 40,4 тысячи), днем ранее — 1 077 618 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 38,9 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 318 695 (8 240 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 175 678 заболевших (4 985 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 123 747 заболевших (954 за сутки).

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек. Согласно последним данным, в Индии выздоровели 62,72% заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 603 тысяч человек скончались.