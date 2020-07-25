Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 48,9 тысячи, общее число заразившихся составляет 1 336 861, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 456 071 человек, выздоровели 849 431 человек (32 223 за сутки), умерли 31 358 человек (757 за сутки).

В пятницу сообщалось о 1 287 945 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 49,3 тысячи), днем ранее — о 1 238 635 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 45,7 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 357 117 (9 615 за сутки). На втором месте находится штат Тамилнад: 199 749 заболевших (6 785 за сутки). Третье место занимает столичный округ Дели, где выявлены 128 389 случаев заболевания (1 025 за сутки).

Накануне глава минздрава Индии Харш Вардхан отметил, что показатель выздоровления в стране составляет 63,45%, а смертность является одной из самых низких в мире — 2,3%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 628 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.