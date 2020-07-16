Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 32,6 тысячи и составляет 968 876, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 319 840 человек, выздоровели 612 814 человек (20 783 за сутки), умерли 24 915 (606 за сутки).

Во вторник сообщалось о 936 181 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 29,4 тысячи), днем ранее — о 906 752 случаях заболевания (прирост за сутки был более 28,4 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания — 275 640 (7 975 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 151 820 заболевших (4 496 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 116 993 заболевших (1 647 за сутки).

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек — в настоящее время в стране насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности — в 40 раз больше.

Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.