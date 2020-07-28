Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в Индии за сутки, число скончавшихся за это время выросло более чем на 650 человек, а выздоровевших – более чем на 35 тысяч, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Минздрав Индии изменил представление данных по заболеваниям коронавирусом в стране, теперь в отдельных графах указывается число выздоровевших, новых заболевших и скончавшихся.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 496 988 (11 874 новых пациентов за сутки) человек, выздоровели 952 743 человек (35 175 за сутки), умерли 33 425 человек (654 за сутки).

Больше всего новых заболевших выявлено в штатах Карнатака (3 402), Андхра-Прадеш (2 745), Уттар-Прадеш (2 283), Теленгана (1 489) и Тамилнад (1 193). Лидируют по числу находящихся на лечении людей штаты Махараштра (147 896), Карнатака (61 827) и Тамилнад (54 896).

Как отмечает минздрав Индии, по последним данным, коронавирус победили 64,24% заболевших, находятся на лечении 33,51% больных, скончались 2,25% заразившихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.