Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 45,7 тысячи, общее число составляет 1 238 635, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 426 167 человек, выздоровели 753 049 человек (29 557 за сутки), умерли 29 861 (1 129 за сутки).

В среду сообщалось о 1 192 915 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 37,7 тысячи), днем ранее — о 1 118 043 случаях (прирост за сутки составил свыше 40,4 тысячи).

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 337 607 (10 576 за сутки). На втором месте находится штат Тамилнад: 186 492 заболевших (5 849 за сутки). Третье место занимает столичный округ Дели, где выявлены 126 323 случаев заболевания (1 227 за сутки).

Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек. Согласно последним данным, в Индии выздоровели 62,72% заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.