Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 18,6 тысячи и составляет 585 493, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 220 114 человека, выздоровели 347 978 человек (13 157 за сутки), умерли 17 400 (507 за сутки).

В понедельник сообщалось о 566 840 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 18,5 тысячи), днем ранее о 548 318 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,4 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 174 761 (4878 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 90 167 заболевших (3943 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлен 87 360 заболевших (2199 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса — там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, — режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.