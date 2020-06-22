Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 14,8 тысячи и составляет 425 282, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 174 387 человек, выздоровели 237 195 человек (9 440 за сутки), умерли 13 699 (445 за сутки).

В воскресенье сообщалось о 410 461 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 15,4 тысячи), днем ранее – о 395 048 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,5 тысячи).

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 132 075 (3870 за сутки). На втором месте — штат Тамилнад: 59 377 заболевших (2532 за сутки). На третьем месте — столичный округ Дели, где выявлены 59 746 заболевших (3000 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.