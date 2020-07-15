Упражнения он делает каждый день.
Зоопарк в Майсоре (штат Карнатака, Индия) опубликовал у себя в твиттере видео с ежедневных пробежек слоненка по кличке Ведаватхи, пишет NDTV.
Ведаватхи оказалась в зоопарке около двух месяцев назад. Ее вместе с другими осиротевшими слонятами передали сюда зоозащитники. Тогда она весила всего 89 кг, за время нахождения в зоопарке Ведаватхи поправилась на 20 кг.
Вместе со своим кипером Сому слоненок три раза в день бегает по зоопарку – это необходимый минимум упражнений, чтобы слонята росли здоровыми.
Видео зоопарка собрала тысячи лайков, а пользователи твиттера бесконечно умилялись тому, как маленький слоненок бегает и назвали работу Сому «мечтой».