Упражнения он делает каждый день.

Зоопарк в Майсоре (штат Карнатака, Индия) опубликовал у себя в твиттере видео с ежедневных пробежек слоненка по кличке Ведаватхи, пишет NDTV.

Ведаватхи оказалась в зоопарке около двух месяцев назад. Ее вместе с другими осиротевшими слонятами передали сюда зоозащитники. Тогда она весила всего 89 кг, за время нахождения в зоопарке Ведаватхи поправилась на 20 кг.

Вместе со своим кипером Сому слоненок три раза в день бегает по зоопарку – это необходимый минимум упражнений, чтобы слонята росли здоровыми.

#Vedavathi lives walking and running, #Somu takes around three times in a day. Look how she runs!!

She was 89 kgs , when arrived now 110kgs, gained any 20kgs in two months.@aranya_kfd @CZA_Delhi @AnandSinghBS @KarnatakaWorld @PIBBengaluru pic.twitter.com/PFPlpFshWi — Zoos of Karnataka (@ZKarnataka) July 13, 2020

Видео зоопарка собрала тысячи лайков, а пользователи твиттера бесконечно умилялись тому, как маленький слоненок бегает и назвали работу Сому «мечтой».