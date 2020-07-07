В северной части Индии сняли вирусное видео, на котором две собаки не дают варану забраться на дерево, сообщает NDTV.

#NDTVBeeps | A monitor lizard fends off an attack by two stray dogs in an extraordinary video from Uttarakhand's Pauri district. pic.twitter.com/jz9K9VUKOm — NDTV Videos (@ndtvvideos) July 6, 2020

Видео было снято в городе Паури, штат Уттаракханд. На кадрах видно, что ящерица пытается спастись от собак на дереве, но они кусают ее за хвост и стаскивают на землю. Шансов на спасение у варана практически не было, если бы не вмешались люди, отогнавшие собак. Сообщается, что ящерица не пострадала.

Ролик вызвал интерес у пользователей соцсетей. Мнения же по поводу действий его операторов разделились. Одни поддержали спасение варана, другие осудили, аргументируя позицию тем, что человек не должен вмешиваться в пищевую цепочку дикой природы.

Варана относятся к виду крупных ящериц, обитающих в Африке, Азии и Океании. Существует около 880 их разновидностей. На видео — бенгальский, наиболее распространенный на территории Индии.