В объектив попали два самца серых лазающих полозов или крысиных змей, которые сражались за территорию и самку, сообщает NDTV.

Rat snakes combat for dominance.

Two male fighting to define their territory & defend their mate. pic.twitter.com/FVn2FIXHte — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 31, 2020

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда поделился в социальных сетях этим видео. На кадрах видно, что борьба самцов начинается в воде.

Затем они выбрались из воды и продолжили бой в зарослях папортника. Нанда написал, что многие воспринимают подобное поведение змей, как брачный ритуал. Но это не так.

Крысиные змеи могут достигать в длину до двух с половиной метров. Это не ядовитый вид, они душат свою добычу.