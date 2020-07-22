Третья фаза испытаний противовирусного лекарства «Фавипиравир» доказала его пользу при лечении пациентов с коронавирусом в легкой и средней степени тяжести, сообщила индийская компания Glenmark Pharmaceuticals.

Третья фаза исследования обычно подразумевает рандомизированные контролируемые исследования с участием большого числа пациентов. В ходе этой фазы проверяется безопасность и эффективность исследуемого препарата, а также изучается его эффективность в зависимости от дозы.

В исследовании приняли участие 150 человек. Принимавшие препарат пациенты достигали «клинического излечения» – нормализации клинических признаков, таких как температура, насыщение крови кислородом и частота дыхания — в среднем в течение трех дней, на 40% быстрее, чем в контрольной группе, где пациентам потребовалось на это пять дней.

«Мы воодушевлены результатами, они указывают на то, что раннее лечение «Фавипиравиром» может улучшить клиническое состояние для пациентов в легкой и средней степени тяжести и потенциально может предотвратить прогрессию ОРЗ и смертность пациентов», — сказала вице-президент компании доктор Моника Тандон.

Согласно данным минздрава Индии, число заболевших коронавирусом в стране приближается к 1,2 миллиона человек, однако лечение требуется 411 тысячам человек. Более 753 тысяч человек выздоровели, более 28 тысяч человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.